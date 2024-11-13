Цієї ночі над Україною було збито 37 «шахедів» та чотири ракети

У ніч на 13 листопада 2024 року (із 15:00 12 листопада) противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — рф. по Сумщині;2 крилаті ракети Х-101 — рф. зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;2 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 район пусків Воронезька обл. — рф.;90 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф.

Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та росії, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости