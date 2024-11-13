Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:27
Просмотров: 91

У Харкові простилися з поліцейським, який загинув внаслідок обстрілу 1 листопада

У Харкові простилися з поліцейським, який загинув внаслідок обстрілу 1 листопада

В останню путь провели у Харкові майора поліції Олександра Ковтуна. Правоохоронець помер в лікарні через травми, яких зазнав під час ракетного удару по місту 1 листопада.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення. Понад тиждень медики боролися за його життя.

Того дня росіяни ударили двома ракетами С-400 по центру Харкова. В тяжкому стані з множинними осколковими ушкодженнями Олександра доставили до лікарні. 9 листопада його життя обірвалося.

Поховали 44-річного правоохоронця у місті Кривий Ріг на Алеї Слави.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 