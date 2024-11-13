У Харкові простилися з поліцейським, який загинув внаслідок обстрілу 1 листопада

В останню путь провели у Харкові майора поліції Олександра Ковтуна. Правоохоронець помер в лікарні через травми, яких зазнав під час ракетного удару по місту 1 листопада.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення. Понад тиждень медики боролися за його життя.

Того дня росіяни ударили двома ракетами С-400 по центру Харкова. В тяжкому стані з множинними осколковими ушкодженнями Олександра доставили до лікарні. 9 листопада його життя обірвалося.

Поховали 44-річного правоохоронця у місті Кривий Ріг на Алеї Слави.





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