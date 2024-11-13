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На Харківщині розширено перелік населених пунктів, в яких проводитимуть евакуацію

На Харківщині розширено перелік населених пунктів, в яких проводитимуть евакуацію

Посилена евакуація з Борівської громади Харківської області. На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про проведення обов’язкової евакуації дітей з родинами з 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загадом, 93 дитини з сім’ями підлягають евакуації з сіл Борівської громади.

Також ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селище Борова та села Новоплатонівка, село Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, село Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські.

Сьогодні в цих населених пунктах залишається 2443 людини.

«Всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу, тимчасове проживання, а також підтримку від міжнародних партнерів, зокрема ООН, в тому числі гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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