На Харківщину суне снігопад: дорожники перевели техніку у стан підвищеної готовності

В ніч проти четверга Харківська область потрапить під дію циклону, який заходитиме з боку Сумщини. Очікуються дощ та мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Як зазначили в Службі відновлення, працівники та техніка повністю готові до роботи в будь-яких надзвичайних погодних умовах та в разі потреби працюватимуть у режимі «невідкладного реагування».

«Підрядні організації Служби мають необхідний запас реагентів, у стан підвищеної готовності приведено техніку, на цілодобове чергування виходять люди», – йдеться в повідомленні.

Водіїв просять належним чином підготувати транспортні засоби до експлуатації в зимовий період, замінити сезонні шини, а також дотримуватися безпечного швидкісного режиму.

Агентство Телевидения Новости