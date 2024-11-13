Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:18
Просмотров: 86

На Харківщину суне снігопад: дорожники перевели техніку у стан підвищеної готовності

На Харківщину суне снігопад: дорожники перевели техніку у стан підвищеної готовності

В ніч проти четверга Харківська область потрапить під дію циклону, який заходитиме з боку Сумщини. Очікуються дощ та мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Як зазначили в Службі відновлення, працівники та техніка повністю готові до роботи в будь-яких надзвичайних погодних умовах та в разі потреби працюватимуть у режимі «невідкладного реагування».

«Підрядні організації Служби мають необхідний запас реагентів, у стан підвищеної готовності приведено техніку, на цілодобове чергування виходять люди», – йдеться в повідомленні.

Водіїв просять належним чином підготувати транспортні засоби до експлуатації в зимовий період, замінити сезонні шини, а також дотримуватися безпечного швидкісного режиму.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 