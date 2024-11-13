Під Вовчанськом бійці ДПСУ вдарили по бліндажах росіян: що вдалося знищити

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» завдали серії уражень по ворожих цілях у Харківській області. Знищено автомобіль, обладнання для зв’язку та російську гармату.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Під вогонь «повітряних снайперів» підрозділу Falcon потрапили місця зосередження особового складу противника.

Також під час «полювання» вдалося знищити гармату, антену зв’язку та транспортний засіб окупантів.

«Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на Харківщині», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости