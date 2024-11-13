На Харківщині експрацівник ТЦК вимагав 15 тис. дол. за групу інвалідності

Колишній працівник РТЦК та СП Харківської області пообіцяв вплинути на посадових осіб центру медико-соціальної експертизи. Зловмисника затримали під час отримання 15 тисяч доларів. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

54-річний чоловік пообіцяв «вирішити питання» з встановленням групи інвалідності чоловіку призовного віку. Вартість послуги – 15 тисяч доларів США. За ці гроші він мав вплинути на рішення МСЕК.

Під час передачі грошей харків’янина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків вилучили кошти у сумі 15 тисяч доларів США, медичну документацію, мобільні телефони.

За санкцією статті затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости