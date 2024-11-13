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На Харківщині експрацівник ТЦК вимагав 15 тис. дол. за групу інвалідності

На Харківщині експрацівник ТЦК вимагав 15 тис. дол. за групу інвалідності

Колишній працівник РТЦК та СП Харківської області пообіцяв вплинути на посадових осіб центру медико-соціальної експертизи. Зловмисника затримали під час отримання 15 тисяч доларів. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

54-річний чоловік пообіцяв «вирішити питання» з встановленням групи інвалідності чоловіку призовного віку. Вартість послуги – 15 тисяч доларів США. За ці гроші він мав вплинути на рішення МСЕК.

Під час передачі грошей харків’янина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків вилучили кошти у сумі 15 тисяч доларів США, медичну документацію, мобільні телефони.

За санкцією статті затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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