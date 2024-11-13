Зміна місця служби: у застосунку Армія+ з’явиться нова функція

З 15 листопада буде доступна функція «Зміна місця служби» у застосунку Армія+. Перелік бойових частин, куди можливе переведення, формує та оновлює Генеральний штаб ЗСУ.

Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП з посиланням на Міноборони України.

Новий порядок дозволить військовим переводитися:

З тилових частин до бойових або тиловихЗ бойових частин до бойовихЗ бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, відповідну до висновку ВЛК.

Контролювати дотримання процедури буде система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. У разі виявлення порушень рапорт розглядається повторно протягом 24 годин.

«Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен», – йдеться в повідомленні.

Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин.

За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у застосунку Армія+. А в разі негативного рішення – повідомлення про причини відмови.

Також передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони.

Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі.

Ініціатива була розроблена Міноборони спільно з ЗСУ та громадськими організаціями.

Агентство Телевидения Новости