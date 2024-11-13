Окупанти обстріляли автівку швидкої допомоги на Харківщині
Сьогодні, 13 листопада, близько 15:30, окупанти завдали ударів по місту Купʼянськ Харківської області. Двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зафіксовано влучання по автомобілю швидкої медичної допомоги: поранено 66-річного водія.
Ще одне влучання – у приватному житловому секторі. Зазнав поранень 49-річний чоловік. Пошкоджено будинки.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).