Перевдягнені у форму ЗСУ окупанти спробували атакувати на Куп’янському напрямку

Сьогодні, 13 листопада, починаючи з 14:30, окупанти здійснили спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Для цього штурму ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

«Частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином», – йдеться в повідомленні.

Українські захисники знищили всю російську бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили противника.

«Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА», – підкреслили в Генштабі.

Агентство Телевидения Новости