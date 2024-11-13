Перевдягнені у форму ЗСУ окупанти спробували атакувати на Куп’янському напрямку
Сьогодні, 13 листопада, починаючи з 14:30, окупанти здійснили спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Для цього штурму ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.
«Частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином», – йдеться в повідомленні.
Українські захисники знищили всю російську бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили противника.
«Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА», – підкреслили в Генштабі.