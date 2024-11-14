До Дня гідності та свободи Укрпошта випустить марки «Тризуб Незалежності»

До Дня Гідності та Свободи, що символізує боротьбу українців за свободу, незалежність та територіальну цілісність, Укрпошта випускає нові художні марки «Тризуб Незалежності».

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Офіційний випуск відбудеться 21 листопада 2024 року – у день, що вшановує історичні події Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, які назавжди змінили сучасну Україну.

В основі випуску «Тризуб Незалежності» – зображення тризуба та історичних печаток, що належали установам і військовим органам Української державності 1918–1921 років.

Марковий аркуш «Тризуб Незалежності» містить 8 марок, кожна з яких має номінал «U» (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності – 18 грн з ПДВ).

Придбати марку «Тризуб Незалежності» можна у відділеннях Укрпошти та через Поштовий маркет, починаючи з 21 листопада.

Агентство Телевидения Новости