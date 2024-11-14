На Харківщині до державного бюджету стягнуто понад 2,3 млн гривень

У Харківській області суд апеляційної інстанції задовольнив позовну заяву щодо визнання недійсними рішення тендерного комітету та договору про закупівлю робіт на суму понад 2,3 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що в 2017 році Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради проведено відкриті торги щодо закупівлі робіт з будівництва поливального водопроводу по проспекту Героїв Харкова (на той час проспекту Московському).

Рішенням тендерного комітету переможцем серед двох учасників торгів визнано ТОВ, з яким укладено відповідний договір. У подальшому сторонами неодноразово укладалися додаткові угоди щодо зміни ціни договору та графіку виконання робіт.

При цьому рішенням Адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України визнано, що товариства-учасники торгів учинили порушення, передбачені п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), шляхом узгодження ними своїх дій під час підготовки та участі в процедурі закупівлі.

Отже, допущені до аукціону учасники закупівлі під час підготовки документації для участі у тендері діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою. Як наслідок, порушено право замовника на отримання найбільш ефективного для себе результату.

Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова звернулась до суду з відповідною позовною заявою до Господарського суду Харківської області, у задоволенні якої було відмовлено.

Постановою Східного апеляційного господарського суду зазначений договір визнано недійсним, а з ТОВ стягнуто понад 2,3 млн гривень у дохід держави.

Агентство Телевидения Новости