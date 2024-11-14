Довічне ув’язнення заочно отримав «вагнерівець», який будував агентурну мережу у Харкові

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до довічного позбавлення волі заочно засуджено зрадника, який під час повномасштабного вторгнення рф в Україну приєднався до російської ПВК «Вагнер».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 48-річний громадянин України, який раніше проживав у Харкові.

У 2017 році він виїхав на тимчасово непідконтрольну Україні територію Донбасу, де після 24 лютого 2022 року перейшов на бік ворога та приєднався до незаконних збройних формувань держави-агресора.

У складі російської приватної військової компанії «Вагнер» зрадник брав участь у бойових діях проти Сил оборони України, зокрема під час захоплення міста Бахмут Донецької області.

Ще одним напрямком зрадницьких дій «вагнерівця» було залучення до розвідувально-підривної діяльності проти України інших громадян з-поміж жителів Харкова.

Цією діяльністю він займався у змові з іншим зрадником, який перейшов на бік ворога ще у 2014 році, а після початку повномасштабної агресії приєднався до спецпідрозділу росгвардії «Рись» і згодом став помічником гауляйтера Харківської області. Наразі він вже ліквідований на території російського Бєлгорода.

Новоспечений «вагнерівець» у лютому 2022 року залучив до агентурної діяльності свою цивільну дружину, що мешкає у Харкові. Він ставив їй злочинні завдання збирати та повідомляти йому інформацію про місця зосередження на території обласного центру особового складу та військової техніки Сил оборони України. Крім цієї жінки, до складу ворожої агентурної мережі входили й інші учасники.

Кіберфахівці СБУ влітку 2023 року викрили створену цими зрадниками у Харкові агентурно-розвідувальну мережу та затримали її учасників. На цей час двоє з них вже засуджені до 15 років позбавлення волі та відбувають покарання. Стосовно жінки досудове слідство завершене, матеріали передано до суду.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд заочно визнав «вагнерівця» винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада у формі переходу на бік ворога в умовах воєнного стану);ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада у формі надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

За сукупністю злочинів його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування зрадника.

Агентство Телевидения Новости