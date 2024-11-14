На Куп’янському напрямку окупанти десять разів атакували Сили оборони

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 листопада. 995 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час відбулось 88 бойових зіткнень. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника в глиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Новеньке, Новодмитрівка, Бунякине Сумської області; Логи Чернігівської області.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку російські окупанти десять разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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