Поліція вивезла з-під обстрілів на Харківщині шістьох людей

На Харківщині у заходах з обов’язкової евакуації беруть участь поліцейські сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області. Протягом двох днів силами поліції вдалося вивезти шістьох громадян.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

12 та 13 листопада працівники поліції вивезли з Купʼянської міської та Курилівської територіальних громад двох чоловіків та чотирьох жінок.

Евакуйованих громадян службовим автотранспортом доставили в безпечні місця та передали працівникам Координаційного Гуманітарного центру в Харківській області для подальшого транспортування за межі Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости