У Харкові не ходитимуть трамваї від Гольдбергівської церкви до площі Павлівської

Рух трамваїв у провулку Рибасівському, на вулицях Греківській та Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської буде припинений з 9:30 до 16:00 15 листопада.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».

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