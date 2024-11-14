Медзаклади Харкова отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall

Чотири медзаклади у Харкові отримали 23 системи зберігання енергії Tesla Powerwall. На потреби Харківської обласної клінічної лікарні спрямували чотири системи зберігання енергії загальною вартістю понад 930 тисяч гривень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також Центру екстреної медичної допомоги Харківської області передали 11 систем зберігання енергії на понад 2,5 мільйона гривень, Обласній дитячій клінічній лікарні – п’ять систем Tesla Powerwall на понад 1,1 мільйона гривень, Харківському обласному кардіологічному центру – три системи зберігання енергії вартістю майже 700 тисяч гривень.

В межах проєкту Power for Health закладам охорони здоровʼя України вже передали 1093 системи енергозбереження, з них для Харківщини – 161 систему. Ще готується до передачі 244 системи Tesla Powerwall.

Агентство Телевидения Новости