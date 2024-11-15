Харків’янка очікує на суд: передавала у рф дані про місця розташування ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена – мешканка Харкова, яка є співробітницею сфери громадського транспорту. За даними слідства, з листопада 2023 року жінка «працювала за сумісництвом». Знаходячись безпосередньо на робочому місці, вона фіксувала місця перебування і переміщення українських захисників.

З власної ініціативи зібрані дані про локації й маршрути Сил оборони жінка публікувала в Телеграм-каналі, достовірно знаючи, що ця інформація у відкритому доступі не розміщувалась.

У ході обшуку за місцем мешкання навідниці вилучено мобільний телефон з доказами протиправної її діяльності.

На суд жінка очікує, перебуваючи під вартою. Її судитимуть у Київському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости