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Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 16-22 листопада
Опубліковано графік відключень електроенергії на 16-22 листопада по Харкову та області.
Про це повідомляє Харківобленерго.
Ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ), зазначають енергетики.
Звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго».
При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти