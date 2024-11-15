Новий начальник поліції Харківщини відвідав Куп’янськ

Нещодавно призначений очільник поліції Харківщини відвідав місто Куп’янськ на Харківщині, яке потерпає від постійних обстрілів з боку рф. Петро Токар провів нараду і зустрівся з особовим складом поліції.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

«Сьогоднішній Куп’янськ – одна з найгарячіших точок на мапі Харківщини. Щодобово росіяни завдають щонайменше десять ударів по місту, застосовуючи проти мирного населення КАБи, РСЗВ, артилерію, fpv-дрони. Військові рф постійно намагаються прорватися в місто, але Сили оборони не залишають ворогу шансів знову окупувати його», – йдеться в повідомленні.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Петра Токара, в таких умовах поліція продовжує виконувати свої обов’язки.

«Завдання поліцейських Куп’янщини залишаються незмінними. Це виявлення колаборантів, пособників ворога та зрадників, охорона громадського порядку, патрулювання вулиць в населених пунктах Куп’янського району, співпраця з волонтерами та місцевою владою у питаннях евакуації та наданні гуманітарної допомоги», – сказав Токар.

На Куп’янщині триває обов’язкова евакуація населення. Поліцейські на службових автомобілях вивозять людей з небезпечних районів. Тільки протягом 14 листопада поліція евакуювала 19 людей.

Агентство Телевидения Новости