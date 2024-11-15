Патрульні показали перші хвилини після удару дрона «Молнія» по Харкову

У Харкові 13 листопада після чергової атаки ворожих БпЛА на місто патрульні надали допомогу пораненим. Двом громадянам знадобилася допомога медиків.

Відео роботи на місці атаки показали в УПП Харківської області.

«Один із дронів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні. Ми одразу прибули на місце події, де надавали домедичну допомогу та евакуювали людей», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, окупанти вдарили по Харкову безпілотником «Молнія».

Агентство Телевидения Новости