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Патрульні показали перші хвилини після удару дрона «Молнія» по Харкову
У Харкові 13 листопада після чергової атаки ворожих БпЛА на місто патрульні надали допомогу пораненим. Двом громадянам знадобилася допомога медиків.
Відео роботи на місці атаки показали в УПП Харківської області.
«Один із дронів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні. Ми одразу прибули на місце події, де надавали домедичну допомогу та евакуювали людей», – йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, окупанти вдарили по Харкову безпілотником «Молнія».