Цієї ночі над Україною було збито 53 «шахеди»

У ніч на 16 листопада 2024 року (із 20.30 15 листопада) противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости