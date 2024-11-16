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Обстріли Харківщини: поліція задокументувала наслідки

Обстріли Харківщини: поліція задокументувала наслідки

15 листопада поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 7 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок російських обстрілів у Куп’янську пошкоджені житлові будинки.В Ізюмі через ворожі обстріли зруйновані будівлі приватних підприємств, пошкоджені фасади, вікна, двері шести житлових будинків.

По території селища Великий Бурлук військові рф завдали ударів з ЗРК С-300 (С-400). Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, житлові будинки.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 

15 листопада силами поліції з Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського районів 10 місцевих мешканців.

У поліції нагадують, – всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Агентство Телевидения Новости

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