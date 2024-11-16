У Харкові затримали крадія: виніс цигарки з супермаркету
Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку за фактом скоєння крадіжки.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Знаходячись в одному з супермаркетів міста, зловмисник взяв з полиці чотири блоки сигарет та пройшов з майном повз касову зону, не оплативши товар. Загальна сума викраденого майна склала 5 тисяч гривень.
Повідомлення про правопорушення надійшло до відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області 4 листопада від охорони закладу торгівлі, які затримали чоловіка на виході з магазину.
Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився раніше не судимий харків’янин 1968 року народження.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.