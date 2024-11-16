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У Харкові затримали крадія: виніс цигарки з супермаркету

У Харкові затримали крадія: виніс цигарки з супермаркету

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку за фактом скоєння крадіжки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Знаходячись в одному з супермаркетів міста, зловмисник взяв з полиці чотири блоки сигарет та пройшов з майном повз касову зону, не оплативши товар. Загальна сума викраденого майна склала 5 тисяч гривень.

Повідомлення про правопорушення надійшло до відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області 4 листопада від охорони закладу торгівлі, які затримали чоловіка на виході з магазину.

Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився раніше не судимий харків’янин 1968 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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