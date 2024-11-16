Вантажівка знесла стовп у Харкові

Сьогодні, 16 листопада, близько 9:15, на проспекті Героїв Харкова, 297, вантажний автомобіль Ford Cargo вилетів з проїжджої частини та врізався в електроопору.

Як повідомили новинам АТН в УПП харківської області, постраждалих внаслідок ДТП немає.

На водія складено протокол за ст. 124 КУпАП («Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна»).

На місці працюють комунальники.

Агентство Телевидения Новости