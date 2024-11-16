Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:49
Просмотров: 120

Повідомив про «замінування» станції метро: у Харкові затримали молодика

Повідомив про «замінування» станції метро: у Харкові затримали молодика

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру раніше судимому 20-річному громадянину за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху приміщення об’єкта критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 259 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2024 року фігуранта не пустили до метро «Історичний музей» через те, що він перебував у стані алкогольного спʼяніння. Харківʼянину це не сподобалось, тому він вирішив «помститись» працівникам метрополітену.

Він вийшов з метро, підійшов до перехожої та попросив у неї телефон, щоб звʼязатись зі «102», бо в нього начебто сталось лихо.

Фігурант подзвонив до поліції та повідомив, що станція метро «Історичний музей» замінована.

На повідомлення одразу зреагувала слідчо-оперативна група – за вказаною адресою були проведені перевірки та обстеження. Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на станції метро виявлено не було.

Правоохоронці викрили харківʼянина. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 