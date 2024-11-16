Повідомив про «замінування» станції метро: у Харкові затримали молодика

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру раніше судимому 20-річному громадянину за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху приміщення об’єкта критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 259 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2024 року фігуранта не пустили до метро «Історичний музей» через те, що він перебував у стані алкогольного спʼяніння. Харківʼянину це не сподобалось, тому він вирішив «помститись» працівникам метрополітену.

Він вийшов з метро, підійшов до перехожої та попросив у неї телефон, щоб звʼязатись зі «102», бо в нього начебто сталось лихо.

Фігурант подзвонив до поліції та повідомив, що станція метро «Історичний музей» замінована.

На повідомлення одразу зреагувала слідчо-оперативна група – за вказаною адресою були проведені перевірки та обстеження. Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на станції метро виявлено не було.

Правоохоронці викрили харківʼянина. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Агентство Телевидения Новости