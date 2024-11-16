У Харкові поліція врятувала чоловіка від самогубства

Напередодні на лінію 102 надійшло повідомлення про спробу самогубства в Київському районі міста.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Поліція оперативно прибула на місце, де виявила на краю балкона квартири на третьому поверсі громадянина, який хотів вкоротити собі віку.

Інспектори Єгор Савельєв та Максим Криворучкін швидко піднялися до потрібної квартири, а Артем Трушкоков з вулиці налагодив діалог із чоловіком, розповіли у поліції.

Двері квартири були відчинені, тож патрульні непомітно скоротили дистанцію та зупинили чоловіка, перш ніж він вчинив непоправне.

Агентство Телевидения Новости