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Поліція документує наслідки авіаудару по селу на Харківщині

Поліція документує наслідки авіаудару по селу на Харківщині

16 листопада о 12:00 росіяни, попередньо КАБами, обстріляли село Осинове.

Постраждали троє місцевих мешканців, повідомляє поліція Харківської області.

Пошкоджене приватне домоволодіння, загорівся дах літньої кухні. 66-річна жінка та чоловік 75 років отримали поранення склом, 62-річна мешканка села зазнала гострої реакції на стрес. 

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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