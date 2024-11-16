Поліція документує наслідки авіаудару по селу на Харківщині

16 листопада о 12:00 росіяни, попередньо КАБами, обстріляли село Осинове.

Постраждали троє місцевих мешканців, повідомляє поліція Харківської області.

Пошкоджене приватне домоволодіння, загорівся дах літньої кухні. 66-річна жінка та чоловік 75 років отримали поранення склом, 62-річна мешканка села зазнала гострої реакції на стрес.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости