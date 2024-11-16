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На Харківщині рятувальники евакуювали 11 жителів прифронтових населених пунктів

На Харківщині рятувальники евакуювали 11 жителів прифронтових населених пунктів

З прифронтових населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів проводиться обов’язкова евакуація мешканців, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів.

Організація процесу здійснюється Харківською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Національною поліцією, ДСНС, місцевою владою та волонтерами, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Сьогодні, 16 листопада рятувальники за допомогою броньованої техніки допомогли виїхати із небезпечної зони 11 громадянам. Це мешканці села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району, селища Куп’янськ-Вузловий та міста Куп’янськ.

Здебільшого це люди похилого віку, маломобільні та сім’ї з дітьми. Надзвичайники також допомогли вивезти найнеобхідніші особисті речі евакуйованих та домашніх тварин.

В евакуаційних заходах брали участь рятувальники Харківського, Київського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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