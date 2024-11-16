Харківські енергетики отримали спецтехніку на заміну знищеної
За координації Міністерства енергетики України АТ «Харківобленерго» отримало п’ять бригадних автомобілів Isuzu та один автомобіль Iveco.
Про це повідомляє пресслужба Харківобленерго.
Передача спецтехніки відбулася в межах міжнародної співпраці з надання технічної допомоги між Міненерго та Японським агентством міжнародного розвитку (JICA).
До кінця поточного року японські партнери планують надати ще додаткове обладнання, зокрема тягач із маніпулятором та п’ять автомобільних веж.
З початку повномасштабного вторгнення енергетики Харківщини втратили понад 200 одиниць автотранспортної техніки. Надана допомога допоможе замінити знищену та пошкоджену під час бойових дій спецтехніку, а також забезпечити проведення оперативних ремонтів на об’єктах генерації та передачі електроенергії.
Урядове агентство Японії JICA в рамках двосторонньої співпраці з українським урядом систематично підтримує український енергосектор постачанням допоміжного обладнання для відновлення постраждалих від російських атак енергооб’єктів, підвищення стійкості енергосистеми та нарощування потужностей розподіленої генерації.