Хмари та трохи сонця: погода у Харкові 17 листопада

Сьогодні, 17 листопада, синоптики обіцяють харків’янам мінливу хмарність, без істотних опадів. Максимальна температура вдень від +4 до +6 °C. Вночі у Харкові температура впаде до нуля.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

По Харківській області у неділю також очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не прогнозують.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від -3 °C до +2 °C, вдень від +3 °C до + 8 °C.

Агентство Телевидения Новости