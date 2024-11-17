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Біля молдовського кордоні піймали «мандрівників» з Харківщини та ще кількох областей

Біля молдовського кордоні піймали «мандрівників» з Харківщини та ще кількох областей

У Роздільнянському районі охоронці держрубежу Подільського загону затримали групу чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники отримали випереджувальну інформацію від підрозділу Збройних Сил України, щодо руху невідомих в напрямку кордону, на що негайно відреагували.

Дев’ятьох чоловіків, жителів Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей, виявили неподалік держрубежу.

Як з’ясувалося, охочі незаконно потрапити до сусідньої Молдови отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу. Останній, у разі вдалого переправлення клієнтів, мав отримати на банківську карту по 120 тис. гривень з кожного.

Під час затримання один із групи намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою йому завадили.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно чоловіків складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скерували до суду.

Агентство Телевидения Новости

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