Масована атака на Україну: де немає світла

17 листопада рф здійснила масовану атаку на українську енергосистему. Ворог цілив по об’єктах генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла у Києві, а також Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Агентство Телевидения Новости