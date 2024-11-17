Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій, – ДТЕК

Сьогодні, 17 листопада, окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомили в ДТЕК.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

«Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости