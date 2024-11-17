Укрзалізниця попередила про затримки кількох поїздів через знеструмлення

Через масований ворожий обстріл 17 листопада знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя – Одеса;№207 Харків – Одеса;№25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса;№78 Ковель – Одеса;№87 Запоріжжя – Ковель;№59 Харків – Одеса.

На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.

Агентство Телевидения Новости