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Укрзалізниця попередила про затримки кількох поїздів через знеструмлення
Через масований ворожий обстріл 17 листопада знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:
№51 Запоріжжя – Одеса;№207 Харків – Одеса;№25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса;№78 Ковель – Одеса;№87 Запоріжжя – Ковель;№59 Харків – Одеса.
На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.