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Укрзалізниця попередила про затримки кількох поїздів через знеструмлення

Укрзалізниця попередила про затримки кількох поїздів через знеструмлення

Через масований ворожий обстріл 17 листопада знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя – Одеса;№207 Харків – Одеса;№25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса;№78 Ковель – Одеса;№87 Запоріжжя – Ковель;№59 Харків – Одеса.

На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.

Агентство Телевидения Новости

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