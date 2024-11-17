У Повітряних Силах повідомили, скільки ракет та «шахедів» збила ППО

У ніч на 17 листопада 2024 року окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України було здійснено супровід 210 повітряних цілей противника – 120 ракет та 90 БпЛА.

Застосоване озброєння за типами:

гіперзвукова корабельна ракета 3М22 «Циркон»;8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;балістична ракета «Іскандер-М»;чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

До повітряного нападу противник залучив сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальні бомбардувальники Ту-22М3, п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, чотири кораблі, що є носіями крилатих ракет.

За попередніми даними, станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей – 102 ракет та 42 БпЛА:

однієї гіперзвукової корабельної ракети 3М22 «Циркон»;семи аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;85 крилатих ракет Х-101, «Калібр»;чотирьох крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;п’яти керованих авіаційних ракет Х-59/69;42 ударних БпЛА та дронів невстановленого типу.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Агентство Телевидения Новости