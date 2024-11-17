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Окупанти вдарили по Харківському району авіабомбами та БпЛА

Окупанти вдарили по Харківському району авіабомбами та БпЛА

За даними слідства, 17 листопада близько 2:00 внаслідок ворожої атаки безпілотником по селищу Рогань пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Орієнтовно о 3:00 зс рф завдали авіаційний удар по селу Черкаська Лозова. Вибито вікна у приватному домоволодінні. У цей час також зафіксовано два влучання по відкритій місцевості у селі Циркуни.

За даними прокуратури, внаслідок атак на Харківщину постраждалих немає.

За процесуального керівництва Харківської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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