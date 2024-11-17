Норвегія змінює правила для українців: автоматичний захист більше не для всіх

Норвегія переглядає правила надання притулку для українців. Відтепер громадяни, які прибувають із шести областей України, що вважаються безпечними, не отримуватимуть автоматичного колективного захисту.

Про це повідомила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель.

Так, відтепер заяви на отримання захисту від жителів Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей в Норвегії розглядатимуться індивідуально, відповідно до стандартних процедур.

Зміни стосуються лише нових заявників. Ті, хто вже отримав захист у Норвегії, та їхні близькі родичі, як і медично евакуйовані пацієнти з України, не підпадають під нові правила.

Міністерка юстиції Норвегії Емілія Мель наголосила, що ці заходи спрямовані на забезпечення інтеграції новоприбулих та підтримку норвезьких муніципалітетів, які відчувають тиск через брак ресурсів.

«Для європейської безпеки дуже важливо, щоб Україні вдалося перемогти у війні, і Норвегія також надає широку підтримку Україні через програму Нансена та надання зброї. Підтримка України з боку Норвегії є непохитною. Ми продемонструємо солідарність і візьмемо на себе нашу частку відповідальності за українців, які потребують захисту», – зазначила Мель.

Норвегія прийняла 85 тисяч українців за два з половиною роки, і хоча кількість прибулих скоротилася на 40% порівняно з минулим роком, останнім часом вона знову зростає.

Уряд заявляє, що підтримка України залишається незмінною, але нові правила покликані зробити імміграцію контрольованою та сталою.

Агентство Телевидения Новости