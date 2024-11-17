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На Харківщині прикордонники відбили атаку росіян: відео

На Харківщині прикордонники відбили атаку росіян: відео

Росіяни двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону на Вовчанському напрямку.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Далі за вогневої підтримки двох БМП окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу.

Понад дві години військовослужбовці Держприкордонслужби вели бій. За допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники знищили дві БМП рашистів: живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон.

Решта 12 штурмовиків були знищені бійцями Краматорського прикордонного загону.

Агентство Телевидения Новости

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