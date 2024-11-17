На Харківщині прикордонники відбили атаку росіян: відео
Росіяни двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону на Вовчанському напрямку.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Далі за вогневої підтримки двох БМП окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу.
Понад дві години військовослужбовці Держприкордонслужби вели бій. За допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники знищили дві БМП рашистів: живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон.
Решта 12 штурмовиків були знищені бійцями Краматорського прикордонного загону.