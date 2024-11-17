«Занадто токсична»: Стівен Кінг заявив, що залишає соцмережу X

Стівен Кінг оголосив, що йде з X (колишній Twitter) та назвав платформу «занадто токсичною». У своєму пості на X автор «Сяйва» і «Втечі з Шоушенка» також повідомив, що переходить у Threads – соцмережа-конкурент X, запущена Meta Марка Цукерберга.

Про це повідомляє видання Guardian.

«Я йду з Твіттера. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною». Посилаючись на конкурентну платформу Meta, запущену Марком Цукербергом, він додав: «Слідкуйте за мною на Threads, якщо хочете», – написав Кінг.

Відомо, що 77-річний Кінг раніше конфліктував з Маском через право власності на платформу. Невдовзі після того, як Маск завершив поглинання сайту за 44 млрд доларів (35 млрд фунтів стерлінгів ) у 2022 році, коли він був відомий як Twitter, Кінг погрожував піти з платформи після повідомлення про те, що вона буде стягувати з користувачів 20 доларів за збереження їхньої синьої галочки підтвердження.

«20 доларів на місяць за збереження моєї синьої галочки? До біса, вони повинні платити мені. Якщо це буде запроваджено, я зникну, як Enron», – написав він.

Кінг також докоряв Маску під час президентської виборчої кампанії, під час якої виконавчий директор Tesla використовував свій акаунт для підтримки кандидатури Трампа. Відповідаючи на заяву Маска на каналі X про те, що кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс «хоче порушити конституцію», Кінг написав: «Це смішно. Як завжди».

Агентство Телевидения Новости