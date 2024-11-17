Окупанти обстріляли Куп’янський район: є жертви

Сьогодні, 17 листопада, близько 5:00 війська рф здійснили обстріл села Глушківка Купʼянського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 61-річна жінка, 84-річний чоловік зазнав поранень.

Пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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