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В Укренерго попередили про відключення світла в усіх областях

В Укренерго попередили про відключення світла в усіх областях

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. У понеділок з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Про це повідомили в Укренерго.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», – йдеться в повідомленні.

Також в Укренерго звернулися до українців з проханням не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, в «Харківобленерго» склали графік відключень електроенергії на 16-22 листопада по Харкову та області.

Агентство Телевидения Новости

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