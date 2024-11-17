Байден дозволив Україні завдати удару по РФ ракетами ATACMS, – NYT

За два місяці, що залишилися до завершення президентських повноважень, Джо Байден дозволив українським військовим використовувати американські ракети дальнього радіуса дії ATACMS для захисту своїх сил у Курській області РФ.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Як пише видання, зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області на заході Росії.

«Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. Цей вибір розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України», – йдеться в публікації.

Дозвіл на використання українцями ракет великої дальності, відомих як армійські тактичні ракетні системи ATACMS, став відповіддю на рішення Росії залучити до бойових дій північнокорейські війська, заявили офіційні особи.

Байден почав послаблювати обмеження на використання американської зброї на російській території після того, як у травні Росія розпочала наступ у напрямку Харкова.

Щоб допомогти українцям захистити Харків, Байден дозволив їм використовувати високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), які мають радіус дії близько 50 миль, проти російських військ безпосередньо через кордон. Але Байден не дозволив українцям використовувати ПТРК більшої дальності, які мають радіус дії близько 190 миль, для захисту Харкова.

Хоча офіційні особи заявили, що не очікують, що ця зміна кардинально змінить хід війни, однією з цілей зміни політики, за їхніми словами, є послання північнокорейцям, що їхні сили є вразливими і що вони не повинні надсилати більше своїх військ.

Посадовці заявили, що, хоча українці, швидше за все, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ, які загрожують українським військам у Курську, Байден може дозволити їм використати зброю в інших місцях.

Деякі американські чиновники заявили, що побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати президента Росії Володимира Путіна до силових дій у відповідь проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів по коаліції.

Агентство Телевидения Новости