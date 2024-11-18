Одна з лікарень Харківщини отримала допомогу від Німеччини

Зміївська центральна районна лікарня знову отримала від міжнародних партнерів необхідні речі й обладнання для сталої роботи медичного закладу.

Про це повідомляє Зміївська міська рада.

Черговий гуманітарний вантаж до Змієва прямим рейсом прибув із Німеччини. До нього увійшли ліжка, білизна, медичне приладдя, кисневі концентратори, електрокардіограф, тонна рідкого мила та багато іншого.

Волонтери з Німеччини вже не вперше допомагають лікарні та планують продовжувати співпрацю зі Зміївською громадою.

Агентство Телевидения Новости