Медалі чемпіонату світу вибороли паверліфтери з Харківщини

З 11 по 16 листопада в Ісландії відбувся чемпіонат світу з паверліфтингу, на якому спортсмени Харківської області вибороли 3 срібні, 1 бронзову медалі та «золото» в командному заліку.

Про це повідомляє ХОВА.

У змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з 34 країн. У складі збірної України виступали харків’яни Тетяна та Сергій Білі.

Тетяна стала срібною призеркою чемпіонату в ваговій категорії до 47 кг з результатом 442,5 кг за сумою триборства. Також на її рахунку дві «малі» срібні медалі – в жимі лежачи та присіданнях.

В тязі вона посіла п’яте місце. Крім того, жіноча збірна України посіла перше командне місце та Тетяна отримала золоту медаль.

Своєю чергою Сергій Білий відзначився бронзовою медаллю в присіданнях (402,5 кг). У жимі лежачи та тязі він посів четверті місця. За сумою триборства він з результатом 1032,5 кг також став четвертим.

Загалом збірна України здобула на чемпіонаті світу 13 золотих, 13 срібних та 8 бронзових нагород.

Агентство Телевидения Новости