У Харкові затримали вандала, який ламав домофони

17 листопада у Харкові до поліції звернувся чоловік. Він повідомив про невідомого, який ходить з собакою та псує домофони на приватних домоволодіннях по бульвару Івана Каркача в Індустріальному районі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Також така інформація була виявлена поліцейськими під час проведення моніторингу соціальних мереж.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний харківʼянин. Свої дії він пояснити не зміг.

Вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости