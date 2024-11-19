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У Харкові затримали вандала, який ламав домофони

У Харкові затримали вандала, який ламав домофони

17 листопада у Харкові до поліції звернувся чоловік. Він повідомив про невідомого, який ходить з собакою та псує домофони на приватних домоволодіннях по бульвару Івана Каркача в Індустріальному районі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Також така інформація була виявлена поліцейськими під час проведення моніторингу соціальних мереж.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний харківʼянин. Свої дії він пояснити не зміг.

Вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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