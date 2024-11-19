У Харкові вшанували пам’ять загиблих внаслідок російської агресії

У Харкові відбулося покладання квітів біля пам’ятника Захисникам України.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Керівництво Головного управління Національної поліції в Харківській області, обласної військової адміністрації, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, харків’яни поклали квіти до Монумента Захисникам України та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Лише за 1000 днів повномасштабного вторгнення військових рф на Харківщині загинули 2767 цивільних громадян, серед яких 95 дітей.

Ще 5816 цивільних громадян дістали поранення, у тому числі 449 дітей. При виконанні своїх службових обов’язків з початку вторгнення загинули 16 працівників поліції.

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