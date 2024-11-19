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У Харкові лікарі «швидкої» реанімували пенсіонера

У Харкові лікарі «швидкої» реанімували пенсіонера

Гострий інфаркт міокарда став причиною клінічної смерті 85-річного чоловіка.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Завдяки оперативній та високопрофесійній праці бригади ЕМД 2002 у складі: лікаря Вікторії Бойко, фельдшера Анастасії Гнідої та водія Юрія Григорика, життя чоловіка було врятовано.

Після проведення успішних реанімаційних заходів чоловіка доправлено на шпиталізацію до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости

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