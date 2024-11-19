У Харкові в середу трамвай №7 тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

Рух трамваїв на вул. Миколи Бажана буде припинений з 9:00 до 16:00 20 листопада.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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