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У Харківській області будують підземне укриття в лікарні

У Харківській області будують підземне укриття в лікарні

У Близнюківській громаді Харківської області на базі центральної районної лікарні будують нову захисну споруду для безпеки пацієнтів медперсоналу. Ця лікарня є головним медичним об‘єктом громади.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Одним із ключових завдань є створення безпечного простору для безперебійної роботи медзакладу під час обстрілів, а також оновлення існуючої інфраструктури та медичної апаратури», – зазначив Синєгубов.

Нове укриття зможе вмістити понад 430 людей. Облаштують медичні кабінети, операційний блок та палати інтенсивної терапії для надання послуг.

Як повідомили в ОВА, Близнюківську ЦРЛ забезпечили сучасним обладнанням, зокрема комп’ютерним томографом – обстеження безплатне для пацієнтів за направленням лікаря. Є дві кисневі станції та сучасна лабораторія для різних медичних досліджень. Також в медзакладі облаштували автономне живлення, водопостачання, котельню.

Агентство Телевидения Новости

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