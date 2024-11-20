На Харківщині очікується істотне погіршення погодних умов: дорожники переходять на посилений режим роботи

Дощ, що ближче до вечора перетвориться на мокрий сніг, сильний поривчастий вітер та різке зниження температури повітря від +12 до 0 протягом дня.

Усі ці негаразди принесе із собою західний циклон, який зайде на територію області близько десятої години ранку у четвер, 21 листопада, повідомляє «Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області».

Синоптики попереджають про вкрай високу інтенсивність опадів — спочатку дощу, а потім мокрого снігу, що може спричинити ускладнення руху.

Циклон пануватиме на Харківщині майже до кінця доби, до 23 години, а потім залишить територію.

Дорожники переходять на посилений режим роботи, а учасників дорожнього руху просимо враховувати погодні умови, бути уважними та обережними за кермом та, за можливості, утриматися від поїздок.

Агентство Телевидения Новости